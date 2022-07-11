Открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге состоится в рамках выставки «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к своим обязанностям. Открытие генконсульства страны в уральской столице состоится в рамках «Иннопрома», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.



Он отметил, что Казахстан — второй после Китая внешнеторговый партнер Среднего Урала, товарооборот с которым устойчиво растет, а открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге поспособствует активизации бизнес-контактов и расширению культурного сотрудничества.



Отметим, что ранее стало известно о прекращении работы в Екатеринбурге генконсульства Германии.