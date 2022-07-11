Открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге состоится в рамках выставки «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к своим обязанностям. Открытие генконсульства страны в уральской столице состоится в рамках «Иннопрома», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Он отметил, что Казахстан — второй после Китая внешнеторговый партнер Среднего Урала, товарооборот с которым устойчиво растет, а открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге поспособствует активизации бизнес-контактов и расширению культурного сотрудничества.
Отметим, что ранее стало известно о прекращении работы в Екатеринбурге генконсульства Германии.
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В рамках XII Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге ...13.11.2018 В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге 13 ноября открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об ...27.07.2017 Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной ...02.09.2011 Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале начнет работу в Екатеринбурге
Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург. Соответствующую идею одобрил МИД ...02.09.2011 Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2011. Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург. ...