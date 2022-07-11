УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:04

Открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге состоится в рамках выставки «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к своим обязанностям. Открытие генконсульства страны в уральской столице состоится в рамках «Иннопрома», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Он отметил, что Казахстан — второй после Китая внешнеторговый партнер Среднего Урала, товарооборот с которым устойчиво растет, а открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге поспособствует активизации бизнес-контактов и расширению культурного сотрудничества.

Отметим, что ранее стало известно о прекращении работы в Екатеринбурге генконсульства Германии.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.07.2022 В ходе выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге российские предприятия подписали 27 соглашений с Казахстаном

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В рамках XII Международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге ...

13.11.2018 В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге 13 ноября открылось Генеральное консульство Республики Узбекистан. Об ...

27.07.2017 Заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентуют в Астане

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Делегация Среднего Урала в августе примет участие в работе международной ...

02.09.2011 Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале начнет работу в Екатеринбурге

Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург. Соответствующую идею одобрил МИД ...

02.09.2011 Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2011. Генеральное консульство Украины в Сибири и на Урале переедет из Тюмени в Екатеринбург. ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (540)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18