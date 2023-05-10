В Екатеринбурге прекратит работу генконсульство Федеративной Республики Германии

УрБК, Москва, 31.05.2023. В Екатеринбурге закрывается генконсульство Германии. Организации в Калининграде и Новосибирске также прекратят свою работу. Для россиян останутся доступны генконсульство в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим прекратят работу четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ. В начале мая было заявлено, что генеральное консульство Германии в Екатеринбурге перестанет принимать заявления на оформление национальной визы.
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать ...01.04.2021 Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
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