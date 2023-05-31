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В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге прекратило работу с 1 декабря 2023 года. Сообщение об этом появилось на официальном портале дипломатической миссии республики Германия в России.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве», — указано в сообщении.

В мае генконсульство Германии в Екатеринбурге прекратило принимать заявления на оформление национальной визы. В том же месяце появилась информация о том, что представительство в Екатеринбурге закроется. Генконсульства в Калининграде и Новосибирске также прекратили работу.

Дипломатическая миссия Германии в России представлена Посольством в Москве и Генеральным консульством в Санкт-Петербурге.
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