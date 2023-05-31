В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии

В Екатеринбурге закрывается генконсульство Германии. Организации в Калининграде и Новосибирске также прекратят свою ...31.05.2023 В Екатеринбурге прекратит работу генконсульство Федеративной Республики Германии
УрБК, Москва, 31.05.2023. В Екатеринбурге закрывается генконсульство Германии. Организации в Калининграде и ...10.05.2023 В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать ...01.04.2021 Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Генеральное консульство США в Екатеринбурге перешло на работу в ограниченном формате. Об этом следует из заявления ...12.01.2011 В Екатеринбурге прекратило работу Генеральное консульство Болгарии
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2011. В Екатеринбурге прекратило работу Генеральное консульство Болгарии. Решением ...