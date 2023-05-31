В Екатеринбурге закрылось генконсульство Германии

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В Екатеринбурге прекратит работу генконсульство Федеративной Республики Германии

В Екатеринбурге закрывается генконсульство Германии. Организации в Калининграде и Новосибирске также прекратят свою ...

В Екатеринбурге прекратит работу генконсульство Федеративной Республики Германии

УрБК, Москва, 31.05.2023. В Екатеринбурге закрывается генконсульство Германии. Организации в Калининграде и ...

В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать ...

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге перешло на работу в ограниченном формате. Об этом следует из заявления ...

В Екатеринбурге прекратило работу Генеральное консульство Болгарии

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2011. В Екатеринбурге прекратило работу Генеральное консульство Болгарии. Решением ...