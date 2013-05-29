В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать заявления на оформление национальной визы. Об этом сказано на сайте дипломатического представительства.
Так, обработка пакета документов о выдаче визы будет проходить в посольстве Германии в Москве.
«Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что с 1 июня екатеринбуржцы не смогут напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Это связано с повышенным спросом на данную услугу. Потому гражданам нужно будет внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства, а затем записаться на прием для подачи заявления.
Отмечается также, что в Екатеринбурге запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы не изменится.
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