В Екатеринбурге генконсульство Германии с 31 мая перестанет принимать документы на выдачу визы

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Екатеринбурге с 31 мая Генеральное консульство Германии перестанет принимать заявления на оформление национальной визы. Об этом сказано на сайте дипломатического представительства.



Так, обработка пакета документов о выдаче визы будет проходить в посольстве Германии в Москве.



«Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений», — говорится в сообщении.



Кроме того, уточняется, что с 1 июня екатеринбуржцы не смогут напрямую записаться на прием через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Это связано с повышенным спросом на данную услугу. Потому гражданам нужно будет внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства, а затем записаться на прием для подачи заявления.



Отмечается также, что в Екатеринбурге запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы не изменится.