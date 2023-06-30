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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел переговоры с генконсулом Республики Казахстан Жарасом Мамутбековым

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с новым генеральным консулом Республики Казахстан в уральской столице Жарасом Мамутбековым. Об этом сообщает Telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

В ходе встречи стороны выразили взаимный интерес в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов.

Напомним, что генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к своим обязанностям в июне 2023 года. На прошлой неделе он провел переговоры с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
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