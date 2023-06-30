Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел переговоры с генконсулом Республики Казахстан Жарасом Мамутбековым

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...23.06.2023 Открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге состоится в рамках выставки «Иннопром»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к ...26.05.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудил перспективы сотрудничества с полномочным послом Казахстана Ермеком Кошербаевым
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным ...30.07.2015 Руководство Екатеринбурга провело встречу с новым генконсулом Чехии
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и его заместитель по организации ...20.09.2012 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» намерено создать в Казахстане предприятие по ремонту бронетанковой техники
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2012. В рамках IX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Павлодаре ...