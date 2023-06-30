Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел переговоры с генконсулом Республики Казахстан Жарасом Мамутбековым

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков приступил к ...

Открытие генконсульства Казахстана в Екатеринбурге состоится в рамках выставки «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным ...

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и его заместитель по организации ...

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» намерено создать в Казахстане предприятие по ремонту бронетанковой техники

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2012. В рамках IX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Павлодаре ...