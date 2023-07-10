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Вчера, 16:02

Туристическое сообщество оценило открытие Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Открытие в Екатеринбурге Генерального консульства Казахстана — событие, демонстрирующее интерес со стороны Казахстана в сотрудничестве с Уралом. Такую оценку дал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Открытие Генерального консульства — безусловно, очень важное событие. По нашим наблюдениям, даже если вектор основных экономических интересов будет связан не с туризмом, то это все равно важно. Это иллюстрирует туристам и туркомпаниям возможность, дополнительный интерес со стороны Казахстана в привлечении, является своего рода положительным сигналом», — рассказал он УрБК.

Президент УАТ подчеркнул, что Казахстан интересен для отдыха, поскольку может предложить большинство видов туризма. В то же время он важен как транзитная точка — например, со странами Юго-Восточной Азии. У Екатеринбурга развито авиасообщение с республикой, а по некоторым направлениям планируется увеличить число вылетов.

М. Мальцев рассказал, что в ближайшее время намерен встретиться с генеральным консулом Жарасом Мамутбековым или иным уполномоченным лицом. Сейчас взаимодействие между странами в сфере туризма находится на высоком уровне, и острые вопросы возникают редко, добавил эксперт.

«Конечно, здесь у нас между странами нет визовых проблем. Нет иных острых проблем, которые бы требовали участия именно Генерального консульства в сфере туризма. Хорошее плановое и устойчивое развитие. Но тем не менее возникали отдельные ситуации, связанные с детским отдыхом, для которых наличие здесь генерального консула и связи с ним будет не лишним», — подвел итог М. Мальцев.
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