Туристическое сообщество оценило открытие Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан ...03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...18.07.2022 Михаил Мальцев: Главным препятствием для выездного туризма в России стало низкое предложение авиарейсов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. Главным препятствием для выездного туризма в России стало низкое число авиарейсов за ...09.06.2021 В Уральской ассоциации туризма не ожидают скорого открытия стран Юго-Восточной Азии
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев не ожидает скорого открытия ...13.09.2010 В Екатеринбурге будет открыто Генеральное консульство Республики Кипр
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2010. Кипрская сторона, которая выступила инициатором открытия Генерального консульства, ...