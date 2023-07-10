Туристическое сообщество оценило открытие Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...