УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:11

В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дали старт работе Генерального консульства Казахстана в уральской столице. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Казахстана
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Учреждение Генерального консульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию наших дружественных отношений. Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в которой бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнерство», — прокомментировал А. Смаилов.

Компетенции генерального консула Казахстана в Екатеринбурге Жараса Мамутбекова распространяются на весь Уральский федеральный округ. Раньше за помощью консула уральцам приходилось обращаться в Казань.

«Считаю, что с открытием Генерального консульства укрепится наше сотрудничество во всех сферах — в экономике, науке, образовании, туризме. В условиях взаимного доверия и готовности к диалогу, безусловно, появятся новые идеи и планы, которые будут претворяться в жизнь», — сказал Е. Куйвашев.

Глава региона напомнил, что казахстанская делегация также будет участвовать в международной выставке ИННОПРОМ, которая будет идти с 10 по 13 июля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...

25.04.2023 В Свердловской области планируется открытие консульства Шри-Ланки

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в ...

13.09.2010 В Екатеринбурге будет открыто Генеральное консульство Республики Кипр

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2010. Кипрская сторона, которая выступила инициатором открытия Генерального консульства, ...

08.07.2010 Консульства Мексики, Швейцарии и Словацкой Республики появятся в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2010. В ходе визита в Екатеринбург в рамках подготовки к выставке и форуму «ИННОПРОМ-2010» ...

08.07.2010 В Екатеринбурге откроются консульства Мексики, Швейцарии и Словацкой Республики

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2010. В ходе визита в Екатеринбург в рамках подготовки к выставке и форуму «ИННОПРОМ-2010» ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (192)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18