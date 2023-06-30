В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Казахстана

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дали старт работе Генерального консульства Казахстана в уральской столице. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.«Учреждение Генерального консульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию наших дружественных отношений. Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в которой бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнерство», — прокомментировал А. Смаилов.Компетенции генерального консула Казахстана в Екатеринбурге Жараса Мамутбекова распространяются на весь Уральский федеральный округ. Раньше за помощью консула уральцам приходилось обращаться в Казань.«Считаю, что с открытием Генерального консульства укрепится наше сотрудничество во всех сферах — в экономике, науке, образовании, туризме. В условиях взаимного доверия и готовности к диалогу, безусловно, появятся новые идеи и планы, которые будут претворяться в жизнь», — сказал Е. Куйвашев.Глава региона напомнил, что казахстанская делегация также будет участвовать в международной выставке ИННОПРОМ, которая будет идти с 10 по 13 июля.