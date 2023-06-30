В Екатеринбурге начало работу Генеральное консульство Казахстана

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...25.04.2023 В Свердловской области планируется открытие консульства Шри-Ланки
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В Свердловской области появится консульство Шри-Ланки. Об этом заявила посол страны в ...13.09.2010 В Екатеринбурге будет открыто Генеральное консульство Республики Кипр
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2010. Кипрская сторона, которая выступила инициатором открытия Генерального консульства, ...08.07.2010 Консульства Мексики, Швейцарии и Словацкой Республики появятся в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2010. В ходе визита в Екатеринбург в рамках подготовки к выставке и форуму «ИННОПРОМ-2010» ...08.07.2010 В Екатеринбурге откроются консульства Мексики, Швейцарии и Словацкой Республики
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2010. В ходе визита в Екатеринбург в рамках подготовки к выставке и форуму «ИННОПРОМ-2010» ...