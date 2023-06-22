УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:23

В Екатеринбурге с января по май 52 человека пострадали в ДТП с участием автобусов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге за первые пять месяцев текущего года произошло 43 ДТП с участием автобусов, в которых пострадало 52 человека. Из них 19 ДТП произошло по вине водителей, сообщает городское отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России.

В связи с этим с 28 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на профилактику аварийности с участием пассажирского автотранспорта. Сотрудники ГИБДД проведут на территории города рейды и сплошные проверки по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями автобусов всех категорий.

«При проверке автобусов будет проверяться соответствие конструкции транспортного средства требованиям технического регламента, наличие лицензии и путевой документации, правила использования тахографов и прохождение технического осмотра», — говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2023 В Екатеринбурге пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге напротив дома № 70 по улице Технической произошло столкновение двух ...

09.11.2022 В Екатеринбурге за 10 месяцев произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в январе-октябре произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов. В них ...

27.08.2020 С начала августа в Свердловской области выявлено более 100 автобусов с техническими неисправностями

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Сотрудники свердловского управления ГИБДД выявили более 100 автобусов с техническими ...

05.03.2019 С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 ДТП с участием автобусов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных ...

10.07.2017 ГИБДД проведет масштабные проверки междугородних автобусов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловской области началось комплексное мероприятие «Автобус-маршрутка». Об этом ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (656)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18