В Екатеринбурге с января по май 52 человека пострадали в ДТП с участием автобусов

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге напротив дома № 70 по улице Технической произошло столкновение двух ...

В Екатеринбурге пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в январе-октябре произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов. В них ...

В Екатеринбурге за 10 месяцев произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Сотрудники свердловского управления ГИБДД выявили более 100 автобусов с техническими ...

С начала августа в Свердловской области выявлено более 100 автобусов с техническими неисправностями

С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 ДТП с участием автобусов

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных ...