В Екатеринбурге с января по май 52 человека пострадали в ДТП с участием автобусов

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге напротив дома № 70 по улице Технической произошло столкновение двух ...09.11.2022 В Екатеринбурге за 10 месяцев произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в январе-октябре произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов. В них ...27.08.2020 С начала августа в Свердловской области выявлено более 100 автобусов с техническими неисправностями
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Сотрудники свердловского управления ГИБДД выявили более 100 автобусов с техническими ...05.03.2019 С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 ДТП с участием автобусов
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2019. С начала 2019 года в Екатеринбурге зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных ...10.07.2017 ГИБДД проведет масштабные проверки междугородних автобусов в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловской области началось комплексное мероприятие «Автобус-маршрутка». Об этом ...