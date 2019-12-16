В Екатеринбурге пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге напротив дома № 70 по улице Технической произошло столкновение двух автобусов и двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Свердловской области.





Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД Свердловской области



По предварительной информации, мужчина 1964 года рождения за рулем автобуса «ПАЗ» маршрута № 83 при перестроении не уступил дорогу другому «ПАЗу», который обслуживает маршрут № 14. Последний двигался в попутном направлении, а потом произошло столкновение. Далее с ними столкнулись еще два легковых автомобиля.



В результате происшествия пострадали пять человек. Четверо из них госпитализированы.



Сейчас движение транспорта по Технической улице затруднено. Сотрудники автоинспекции регулируют движение и устанавливают обстоятельства происшествия.



Отметим, что ранее на этой неделе произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта.