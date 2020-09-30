В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием пассажирских автобуса и троллейбуса

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Прокуратура Чкаловского района начала проверку после сообщений о ДТП с участием пассажирских автобуса и троллейбуса.
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Свердловской области
По предварительным данным, 20 июня в районе 13.00 столкнулись автобус № 182 и троллейбус № 6. Трое пассажиров автобуса госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, обслуживающими эти маршруты. Вдобавок будет проверено, проводился ли технический осмотр транспорта, соблюдение норм законодательства о нормах труда и отдыха водителей.
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