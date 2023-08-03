Шесть человек пострадали в ДТП на улице Маневровой в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Екатеринбурге около 05.00 3 августа произошла авария на водопроводе в районе дома № ...22.06.2023 В Екатеринбурге пять человек получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге напротив дома № 70 по улице Технической произошло столкновение двух ...13.07.2022 В Екатеринбурге за шесть месяцев произошло 200 ДТП с участием пешеходов
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В Екатеринбурге за шесть месяцев 2022 года произошло 200 ДТП с участием пешеходов. В ...21.05.2018 В Екатеринбурге с 25 по 28 мая запретят движение транспорта по участку улицы Монтажников
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Екатеринбурге с 25 по 28 мая 2018 года будет закрыто движение автомобильного и ...16.05.2018 В Екатеринбурге движение по улице Маневровой перекроют с 16 по 24 мая
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2018. С 16 по 24 мая в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по улице Маневровой ...