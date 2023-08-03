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Вчера, 09:22

Шесть человек пострадали в ДТП на улице Маневровой в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В Екатеринбурге вечером 8 августа произошло массовое ДТП возле дома № 9 на улице Маневровой. Пострадали и направлены в больницу шесть человек, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.

Шесть человек пострадали в ДТП на улице Маневровой в Екатеринбурге
Фото предоставлено отделением пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

По предварительным данным, каршеринговый автомобиль Hyundai двигался по улице Монтажников со стороны Маневровой и не уступил на перекрестке дорогу машине скорой помощи, которая ехала, включив спецсигналы. От удара автомобиль медиков отбросило на стоящий рядом автобус «ПАЗ».

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что расследование происшествия взято на контроль.
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