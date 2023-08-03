Шесть человек пострадали в ДТП на улице Маневровой в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В Екатеринбурге вечером 8 августа произошло массовое ДТП возле дома № 9 на улице Маневровой. Пострадали и направлены в больницу шесть человек, сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.По предварительным данным, каршеринговый автомобиль Hyundai двигался по улице Монтажников со стороны Маневровой и не уступил на перекрестке дорогу машине скорой помощи, которая ехала, включив спецсигналы. От удара автомобиль медиков отбросило на стоящий рядом автобус «ПАЗ».В прокуратуре Свердловской области сообщили, что расследование происшествия взято на контроль.

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