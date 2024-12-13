18 свердловских больниц получили 23 новых автомобиля скорой помощи

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева 18 свердловских больниц получили 23 новых автомобиля скорой помощи. Автотранспорт приобретен за счет средств областного бюджета по региональной программе «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По поручению главы региона ключи от новых машин главным врачам больниц вручил заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. Он сообщил, что на закупку спецтранспорта было направлено свыше 129 млн руб.



«По два автомобиля отправились в Верхнепышминскую центральную городскую больницу, Белоярскую ЦРБ, на Алапаевскую станцию, в Центральную городскую больницу Кушвы и в Верхнесалдинскую ЦГБ, по машине получили медучреждения Богдановича, Ирбита, Камышлова, Ивделя, Серова, Шали, Талицы, Тавды, Сухого Лога, Режа, Нижних Серег, Арти. Также один автомобиль встал в строй на станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге», — сообщил А. Шастин, подчеркнув, что забота о здоровье уральцев остается приоритетом губернатора и правительства Свердловской области.



В свою очередь, главный врач Верхнепышминской центральной городской больницы Вячеслав Денисов отметил, что в больницу за последние пять лет поступило в общей сложности 17 новых автомобилей: шесть машин — для службы скорой помощи и одиннадцать — для поликлинических подразделений.



«Я рад за коллег, которые благодаря поддержке руководства Свердловской области и регионального Минздрава в любое время дня и ночи выезжают на вызовы к пациентам на современных автомобилях, в надежности которых они уверены. Скоро на Урале ожидаются холода, и от работоспособности транспорта во многом будут зависеть жизни пациентов, поэтому пополнение автопарка как нельзя более своевременно», — отметил В. Денисов.



Главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев поблагодарил за поддержку правительство Свердловской области и сообщил, что благодаря полученным автомобилям пациенты из отдаленных районов всегда могут рассчитывать на своевременное прибытие бригады медиков.