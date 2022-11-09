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Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности 132 водителя автобуса за четыре дня

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В рамках операции «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции проверили 568 автобусов, выявили 48 неисправных машин и привлекли к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения 132 водителя автобусов. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Профилактическое мероприятие «Автобус» проводилось в муниципалитете с 5 по 8 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и негласные проверки в отношении водителей автобусов. На городских маршрутах было проверено 423 машины, на пригородных и международных маршрутах — 48. Также под проверки попали 93 заказных и ведомственных автобусов и два автобуса, перевозящих организованные группы детей.

«В отношении 132 водителей составлены административные материалы, из них наиболее частые нарушения: управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспорта запрещена, отсутствие документов, предусмотренных ПДД, а также управление транспортным средством водителем, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», — говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД. Двоих водителей доставили в полицию за нарушение миграционного законодательства.
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