Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности 132 водителя автобуса за четыре дня

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в январе-октябре произошло 47 ДТП по вине водителей автобусов. В них ...07.11.2018 В Свердловской области 1 тыс. 384 водителя привлечены к ответственности за управление неисправным пассажирским транспортом
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. С начала 2018 года в Свердловской области по вине водителей пассажирского транспорта ...25.07.2017 В Свердловской области сотрудники ГИБДД выявили 250 неисправных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2017. В Свердловской области с 8 по 21 июля 2017 года сотрудники ГИБДД выявили 1 тыс. 100 ...10.09.2015 Сотрудники ГИБДД выявили в Екатеринбурге более 100 неисправных пассажирских автобусов
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2015. В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус», ...21.08.2015 В Екатеринбурге за сутки выявлено 9 неисправных маршрутных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. Сотрудники Госавтоинспекции накануне выявили в Екатеринбурге 9 неисправных маршрутных ...