Порядка 70% водителей такси в Свердловской области работают незаконно

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...22.12.2023 В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области начала подводить итоги операции «Нелегальный ...20.02.2023 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД за выходные выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 17 февраля провели профилактическое ...12.12.2022 За три дня сотрудники ГИБДД Екатеринбурга пресекли 113 нарушений ПДД водителями такси
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. ГИБДД Екатеринбурга с 7 по 9 декабря провела профилактическое мероприятие «Такси». За ...27.02.2014 В 2013 году в Свердловской области выявлено более 230 нарушений в работе такси
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2014. В 2013 году выявлено 236 фактов нарушения правил дорожного движения водителями такси, ...