Порядка 70% водителей такси в Свердловской области работают незаконно

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Порядка 70% водителей такси, работающих на территории Среднего Урала, ведут свою ...22.12.2023 В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области начала подводить итоги операции «Нелегальный ...20.02.2023 В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД за выходные выявили 220 нарушений ПДД среди водителей такси
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции с 15 по 17 февраля провели профилактическое ...12.12.2022 За три дня сотрудники ГИБДД Екатеринбурга пресекли 113 нарушений ПДД водителями такси
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. ГИБДД Екатеринбурга с 7 по 9 декабря провела профилактическое мероприятие «Такси». За ...20.02.2014 В Екатеринбурге за полтора часа выявили 15 таксистов-нарушителей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2014. Сотрудники УГИБДД по Свердловской области провели рейд по выявлению нелегального ...