Порядка 70% водителей такси в Свердловской области работают незаконно

Порядка 70% водителей такси, работающих на территории Среднего Урала, ведут свою деятельность незаконно. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко.



По его словам, в 2024 году, с 11 марта по 31 мая, в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик — такси». В марте за 10 дней сотрудники Госавтоинспекции проверили более 2 тыс. машин, 652 водителя не имели разрешения на перевозку пассажиров в качестве такси.



Всего в 2024 году было зарегистрировано 22 ДТП с участием такси, 11 водителей не имели разрешения на перевозку пассажиров. В период с 11 марта по 4 апреля 2024 года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик — такси» сотрудники ГИБДД выявили 233 автомобиля такси с техническими неисправностями, из них у 80 машин были внесены изменения в конструкцию. Ни у одного из водителей данных машин не было разрешения на перевозку пассажиров в качестве такси.



В 2023 году было проведено два плановых оперативно-профилактических аналогичных мероприятия и одно внеплановое. В рамках данных мероприятий было проверено более 3,5 тыс. такси, 274 водителей не имели разрешений на перевозку пассажиров, 14 иностранцев не имели российских водительских удостоверений, шестеро были задержаны для дальнейшего выдворения из РФ.



В течение 2023 года было зафиксировано 63 ДТП с участием такси, из которых 46 произошли по вине водителей такси. В данных ДТП получили ранения 68 человек. Почти 80% ДТП произошли в Екатеринбурге. 34 вышеупомянутых водителя такси не имели разрешения на таксомоторную деятельность, 10 водителей не имели российских прав.