В преддверии 300-летия Екатеринбурга для горожан и гостей города пройдут исторические экскурсии в Литературном квартале

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Литературном квартале Екатеринбурга в преддверии 300-летия города пройдут исторические экскурсии. Регистрация для участия в проекте будет открыта на сайте 300-летия Екатеринбурга в разделе «Спецпроекты», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Перед каждой экскурсией будут проводиться семинары с привлечением музейных работников и мастер-классы для более подробного изучения исторических событий. Мероприятия пройдут 18 и 19 августа 2023 года.
«В дни празднования юбилея мегаполиса гости праздника отправятся в путешествие по уральской столице XVIII — XX веков. Участники мероприятия смогут побывать на праздновании Дня святой Екатерины в 1723 году. Отмечался он как «первые именины новорожденного города» и был связан с именем Екатеринбурга и его покровительницы. Можно будет окунуться в атмосферу обычного заводского дня XIX века и встретить Александра I, а также понаблюдать, как он собственноручно изготовил символ кузнечного дела — два гвоздя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что несколько эксклюзивных сцен будут подготовлены специально для празднования 300-летия со дня основания столицы Урала.
Напомним, что в этом году в Литературном квартале Екатеринбурга будут проведены работы по благоустройству. Власти города отремонтируют кровли и фасады на наиболее значимых объектах. Кроме того, городские власти рассчитывают благоустроить тротуары, дорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить пандусы для маломобильных категорий граждан и создать систему навигации для посетителей.
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