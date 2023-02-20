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«Атомстройкомплекс» передал 20 квартир работникам завода имени Калинина

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. «Атомстройкомплекс» передал 20 квартир в ЖК «Народные кварталы» сотрудникам ПАО «МЗиК». Ключи от жилья с чистовой отделкой в Екатеринбурге работникам вручил директор предприятия Николай Клейн, сообщает пресс-служба застройщика.

Корпоративная жилищная программа направлена на укрепление кадрового потенциала предприятия. За счет нее перспективные специалисты могут с помощью завода решить вопрос проживания. На МЗиК программа работает с 2008 года, за это время квартиры на льготных условиях получили более 500 сотрудников.

После церемонии вручения ключей новоселы посетили свои новые квартиры. Они оценили удобство планировки и качество внутренней отделки помещений, наличие закрытого двора с детской площадкой. Также они отметили развитую инфраструктуру жилого комплекса: в шаговой доступности от «Народных кварталов» находятся детские сады и школы, магазины, остановки общественного транспорта и Парк Победы.

«Атомстройкомплекс» передал 20 квартир работникам завода имени Калинина
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Сотрудники завода им. Калинина уже получали квартиры в других объектах компании «Атомстройкомплекс»: ЖК «Северное сияние», ЖК «Ударник», «Квартал энтузиастов», расположенных в Орджоникидзевском районе — предпочтительной локации для заводчан.

«Возможность жить в современных, безопасных условиях — базовая потребность человека. Поэтому корпоративные жилищные программы на крупных предприятиях всегда были и будут важным фактором мотивации. На протяжении многих лет мы помогаем предприятиям региона реализовывать корпоративные жилищные программы и таким образом удерживать в регионе ценных специалистов, содействовать развитию науки и производств на Урале. На нашем предприятии также действует корпоративная жилищная программа — ежегодно с ее помощью десятки сотрудников переезжают в современное, функциональное жилье от компании «Атомстройкомлекс», — рассказал генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.

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