В Свердловской области за 2022 год более 1,6 млн жителей повысили финансовую грамотность

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в 2022 году число жителей региона, изучивших основы финансовой грамотности, превысило 1,6 млн человек. Это составило 40% от общего количества проживающих в регионе, что на 7% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает местный департамент информационной политики.
«Повышение финансовой грамотности имеет важнейший социальный эффект для каждого из нас, способствует повышению уровня жизни, а, значит и развитию экономики. Финансово-грамотные люди в целом лучше ориентируются в любой ситуации», — считает исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.
В 2022 году в мероприятиях по повышению финансовой грамотности приняли участие почти 4 тыс. человек пожилого возраста, инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Кроме того, способами управления финансами также овладели более 20 тыс. человек. Преимущественно заинтересованными в таких курсах оказались работники сфер малого и среднего предпринимательства, те, кто хотел начать предпринимательскую деятельность, и самозанятые.
Напомним, что в конце 2022 года почти 40 тыс. свердловчан успешно сдали зачет по финансовой грамотности. Количество положительной сдачи за прошлый год составило около 90%.
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