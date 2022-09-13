Почти 40 тыс. свердловчан успешно сдали зачет по финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Свои знания в рамках пятого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности подтвердили 38 тыс. жителей Свердловской области. Количество успешной сдачи в этом году составило почти 90%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Онлайн-проверка знаний прошла в России в период с 1 по 18 декабря 2022 года. Свои знания мог проверить любой желающий. Участникам зачета были предложены вопросы о вкладах, кредитах, платежных картах, других финансовых продуктах и услугах, а также о том, как распознать мошеннические схемы.



Каждый участник, успешно сдавший зачет, получил от организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив — именной сертификат.