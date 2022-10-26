Специалисты «Россети Урал» направлены на устранение последствий пожаров в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения пожароопасной ситуации в регионе. Особое внимание энергетиков сосредоточено на севере Свердловской области — поселке Сосьва, где отмечен самый крупный пожар, сообщает пресс-служба энергетической компании.
Спасатели пока не допускают специалистов в населенный пункт. Но, по предварительным данным, огонь уничтожил или повредил примерно 6 км и 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, семь трансформаторных подстанций. Эта энергетическая инфраструктура обеспечивала электроэнергией около 1,4 тыс. человек и 11 значимых объектов.
Ситуация находится на особом контроле генерального директора «Россети Урал» Александра Пятигора. Сегодня пройдет встреча с сотрудниками энергокомпании, чьи дома пострадали из-за пожара, будет решаться вопрос об оказании им поддержки. В компании осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и пожароопасной обстановки на территории региона.
Напомним, что накануне в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, из-за которых пострадали несколько поселков и сгорело 178 строений. Самое большое возгорание отмечено в Сосьве и локализовано на площади 9 тыс. кв. м.
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