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«Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта для строителей данного объекта

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге для строителей данного объекта. Сметчики, проектировщики, инженеры, производители стройматериалов и другие специалисты, участвовавшие в реализации проекта, смогут своими глазами увидеть результат общей работы, сообщает пресс-служба девелопера.

Напомним, что новый спортивный объект был открыт в Екатеринбурге 13 апреля. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

«Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта для строителей данного объекта
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев подчеркнул, что строительство Дворца водных видов спорта для Универсиады стало возможным благодаря сотрудничеству власти и бизнесменов.

«Большое счастье видеть, как Дворец водных видов спорта зажил своей жизнью, приносит пользу и радость свердловчанам. Это лучшая награда за наш труд! То, что в нашем регионе появляются такие знаковые для страны объекты, привлекается финансирование для их реализации — результат слаженной работы власти, бизнеса, профессионалов. В умении работать профессионально и сообща — сила и потенциал нашего региона!» — сказал глава компании.

Директор по производству компании «Атомстройкомплекс» Рустам Фатхуллин также рассказал о ходе работ над объектом.

«Это были очень насыщенные и крайне интересные два года. Главная особенность работы над этим объектом заключалась в слаженности всех участников строительства; вовлеченность заказчика, проектировщика, генподрядчика и всех субподрядчиков в достижение общей цели по срокам и качеству. На объекте собрались первоклассные специалисты по всем направлениям, и, я убежден, что каждый из них еще больше развил свои компетенции», — отметил Рустам Фатхуллин.

Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин добавил, что благодаря строительству Дворца водных видов спорта компания получила новый опыт, который в дальнейшем будет применять при реализации новых проектов.

«Опыт организации большого числа подрядчиков, опыт работы со сложнейшим спортивным оборудованием, специальными инженерными системами можно приобрести только на таких нерядовых объектах — и, конечно, мы будем применять этот опыт в нашей дальнейшей работе на благо родного города и области. Мы благодарны нашим коллегам-строителям, которые в режиме многозадачности, строго соблюдая жесткий график, вкладывали свои знания и силы на всех этапах реализации проекта — от получения разрешительной документации, проектирования, реализации и до сдачи в эксплуатацию», — добавил Олег Минкин.

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