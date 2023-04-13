«Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта для строителей данного объекта

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге для строителей данного объекта. Сметчики, проектировщики, инженеры, производители стройматериалов и другие специалисты, участвовавшие в реализации проекта, смогут своими глазами увидеть результат общей работы, сообщает пресс-служба девелопера.



Напомним, что новый спортивный объект был открыт в Екатеринбурге 13 апреля. В торжественной церемонии приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.





Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»



Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев подчеркнул, что строительство Дворца водных видов спорта для Универсиады стало возможным благодаря сотрудничеству власти и бизнесменов.



«Большое счастье видеть, как Дворец водных видов спорта зажил своей жизнью, приносит пользу и радость свердловчанам. Это лучшая награда за наш труд! То, что в нашем регионе появляются такие знаковые для страны объекты, привлекается финансирование для их реализации — результат слаженной работы власти, бизнеса, профессионалов. В умении работать профессионально и сообща — сила и потенциал нашего региона!» — сказал глава компании.



Директор по производству компании «Атомстройкомплекс» Рустам Фатхуллин также рассказал о ходе работ над объектом.



«Это были очень насыщенные и крайне интересные два года. Главная особенность работы над этим объектом заключалась в слаженности всех участников строительства; вовлеченность заказчика, проектировщика, генподрядчика и всех субподрядчиков в достижение общей цели по срокам и качеству. На объекте собрались первоклассные специалисты по всем направлениям, и, я убежден, что каждый из них еще больше развил свои компетенции», — отметил Рустам Фатхуллин.



Директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин добавил, что благодаря строительству Дворца водных видов спорта компания получила новый опыт, который в дальнейшем будет применять при реализации новых проектов.



«Опыт организации большого числа подрядчиков, опыт работы со сложнейшим спортивным оборудованием, специальными инженерными системами можно приобрести только на таких нерядовых объектах — и, конечно, мы будем применять этот опыт в нашей дальнейшей работе на благо родного города и области. Мы благодарны нашим коллегам-строителям, которые в режиме многозадачности, строго соблюдая жесткий график, вкладывали свои знания и силы на всех этапах реализации проекта — от получения разрешительной документации, проектирования, реализации и до сдачи в эксплуатацию», — добавил Олег Минкин.