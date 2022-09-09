Подержанные автомобили в РФ за год подорожали на 20-30%

УрБК, Москва, 17.04.2023. В России подержанные автомобили за год подорожали на 20-30%. При этом новые автомобили в среднем подешевели на 5%, что связано с изменением структуры рынка. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные автомобильного сайта «Дром».
Если в мае 2022 года подержанный автомобиль в среднем стоил 1 млн руб., то сейчас — 1,3-1,4 млн руб. Среди новых машин подорожали европейские и японские марки, фактически став люксовыми. Их место на рынке заняли более дешевые китайские модели.
«Хотя цены на автомобили растут, растет и спрос — преимущественно на подержанные машины и бюджетные новые. Дилеры и перекупщики вынуждены перестраиваться и переходить на новые для них схемы работы: либо становиться дилерами китайских автомобилей, либо перепродавать машины, уже завезенные в Россию, либо заниматься параллельным импортом. С начала 2023 года дилеры увеличивают предложение подержанных автомобилей, новых и даже «новых», ввезенных «параллельно», — прокомментировали в «Дроме».
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