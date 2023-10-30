УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:12

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли на треть

УрБК, Москва, 12.09.2025. Продажи китайских автомобилей с пробегом в России за лето 2025 года выросли на 31% к уровню прошлого года. Такие данные приводит автопортал «Дром».

Средний возраст подержанных китайских автомобилей, реализуемых на российском рынке, составляет 6,1 года. В то же время средний возраст транспортных средств с пробегом, находящихся в эксплуатации на дорогах страны, превышает 15 лет.

Аналитики портала, специализирующегося на автомобильной тематике, отмечают устойчивый рост продаж подержанных автомобилей, который начинается с августа.

По итогам летнего сезона 2025 года было зафиксировано увеличение объема продаж автомобилей с пробегом на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя стоимость приобретенных транспортных средств снизилась на 3%, достигнув уровня 890 тыс. руб.

Основными предпочтениями российских покупателей на рынке подержанных автомобилей являются японские и отечественные модели. Доля японских автомобилей составляет 47%, а отечественных — 21% от общего объема продаж в летний период 2025 года. За последний год доля продаж японских автомобилей сократилась на 1,9%, при этом средняя стоимость одного транспортного средства снизилась на 3%, составив 950 тыс. рублей. В то же время российские модели продемонстрировали рост продаж на 4% при незначительном снижении средней стоимости на 1%, которая составила 332 тыс. руб.

«Подержанные немецкие и корейские машины, а также автомобили брендов других европейских стран прошедшим летом россияне выбирали чаще, чем год назад. Однако их доля от общего объема продаж не превысила 10%», — говорится в сообщении.

Автомобили с пробегом брендов других европейских стран показали летом этого года рост продаж на 9% при падении цены за год на 7%, до 872 тыс. руб.
