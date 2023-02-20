В ученом совете ЕМИИ в Екатеринбурге приняли участие руководители крупнейших региональных художественных музеев

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Екатеринбурге на базе музея ИЗО (ЕМИИ) состоялся ежегодный ученый совет, на котором были подведены итоги работы организации в 2022 году и состоялось обсуждение планов и ключевых событий на текущий год. В мероприятии приняли участие директора крупнейших региональных музеев, сообщает пресс-служба культурного учреждения.



Участие в заседании директоров российских музеев стало нововведением этого года. Так, в Екатеринбург на это мероприятие приехали руководители музеев из Омска, Нижнего Новгорода, Перми, Казани, Оренбурга, Нижнего Тагила, Челябинска. Кроме того, в заседании приняли участие академик Российской Академии художеств Михаил Шишин и с помощью телемоста директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



Добавим, что в совет музея также входят представители областной и муниципальной власти: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник управления культуры Илья Марков, начальник департамента образования Константин Шевченко, депутат городской думы Константин Киселев, а также представители образовательных и культурных учреждений города.



На заседании директор ЕМИИ Никита Корытин озвучил важнейшие вопросы, подлежащие обсуждению: проектная деятельность музея, организация временных и выездных выставок, осуществление научно-исследовательской, фондовой и реставрационной работы, реализация просветительской, культурно-образовательной и издательской деятельности.



«Такой расширенный состав совета позволит еще больше укрепить связи между региональными художественными музеями, наладить организацию совместных выставок и обменных проектов, а также организовывать регулярный обмен опытом», — говорится в сообщении пресс-службы музея.



Напомним, что в рамках межрегионального сотрудничества с Нижегородским государственным художественным музеем (НГХМ) в конце февраля в ЕМИИ открылась первая в этом году выставка «Запечатленный свет». В корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 уральцы смогут увидеть более сотни предметов живописи и скульптуры из собраний обоих музеев, отражающих 50 лет развития импрессионизма в России — с момента его зарождения в 1880-е годы до 1930-х годов.



Данная выставка стала возможной благодаря тому, что в ноябре 2022 года в рамках ежегодного очного Общего собрания Союза музеев России в Главном штабе Государственного Эрмитажа директор ЕМИИ Никита Корытин и директор НГХМ Роман Жукарин подписали соглашение о сотрудничестве.