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Вчера, 14:23

Компания «Форэс» подтвердила проведение следственных действий в своих офисах в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. ООО «Форэс» подтвердило, что Следственный комитет РФ проводил обыски в главном офисе в Екатеринбурге и обособленных подразделениях в Сухом Логу, Асбесте и Каменске-Уральском. С таким заявлением выступила пресс-служба компании.

«Сегодня компания «ФОРЭС» полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами. ООО «ФОРЭС» не дает оценок действиям правоохранительных органов и оказывает полное содействие, предоставляя всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Уточним, что накануне в главный офис «Форэс» пришли сотрудники полиции. Об этом сообщал ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.

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