Компания «Форэс» подтвердила проведение следственных действий в своих офисах в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. ООО «Форэс» подтвердило, что Следственный комитет РФ проводил обыски в главном офисе в Екатеринбурге и обособленных подразделениях в Сухом Логу, Асбесте и Каменске-Уральском. С таким заявлением выступила пресс-служба компании.



«Сегодня компания «ФОРЭС» полноценно функционирует и выполняет все принятые обязательства перед своими работниками и контрагентами. ООО «ФОРЭС» не дает оценок действиям правоохранительных органов и оказывает полное содействие, предоставляя всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.



Уточним, что накануне в главный офис «Форэс» пришли сотрудники полиции. Об этом сообщал ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.