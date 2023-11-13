Организатор автокросса в Сухом Логу по заказу компании «ФОРЭС» оштрафован за нарушение правил безопасности

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Свердловская региональная общественная организация «Спортивно-технический клуб «Автолига» (СРОО СТК «Автолига»), проводившая летом этого года в Сухом Логу спортивное соревнование — 2-й этап автокросса на кубок Группы компаний «ФОРЭС», по решению суда оштрафована на 51 тыс. руб. Клуб допустил нарушения правил обеспечения безопасности при проведении официального спортивного соревнования, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Суд установил, что организатор не предусмотрел устройство контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в период проведения мероприятия; не обеспечил наличие помещения для хранения предметов, запрещенных для проноса; медицинского пункта, парковочных мест для размещения транспортных средств. Не было организовано место для работы сотрудников органов внутренних дел, не были установлены ограждения перед точками пропуска на контрольно-пропускной пункт для разделения потоков зрителей.



Постановлением Сухоложского городского суда СРОО СТК «Автолига» была признана виновной в совершении административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».



Ответчик обратился с жалобой в Свердловский областной суд, однако оснований для вмешательства в судебный акт найдено не было. Жалоба была оставлена без удовлетворения, постановление Сухоложского городского суда вступило в законную силу.