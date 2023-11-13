Организатор автокросса в Сухом Логу по заказу компании «ФОРЭС» оштрафован за нарушение правил безопасности

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. В воскресенье, 23 февраля, в Сухом Логу состоялся первый этап автокросса на призы ООО ...27.01.2020 В Сухом Логу состоялись соревнования по мини-футболу на кубок «ФОРЭС»
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2020. В Сухом Логу завершились соревнования по зимнему мини-футболу на кубок ООО «ФОРЭС», ...29.10.2019 В Сухом Логу состоялся финишный этап автокросса на призы компании «ФОРЭС»
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Сухом Логу состоялся четвертый, финишный этап автокросса на призы ООО «ФОРЭС», ...24.10.2019 Компания «ФОРЭС» поддержит финальный этап автокросса в Сухом Логу
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Сухом Логу 26 октября 2019 года при поддержке ООО «ФОРЭС» пройдет четвертый, ...18.06.2018 В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Семейный»
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрытии ТЦ «Семейный» по ул. ...