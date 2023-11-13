УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
13.11.2023

Организатор автокросса в Сухом Логу по заказу компании «ФОРЭС» оштрафован за нарушение правил безопасности

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. Свердловская региональная общественная организация «Спортивно-технический клуб «Автолига» (СРОО СТК «Автолига»), проводившая летом этого года в Сухом Логу спортивное соревнование — 2-й этап автокросса на кубок Группы компаний «ФОРЭС», по решению суда оштрафована на 51 тыс. руб. Клуб допустил нарушения правил обеспечения безопасности при проведении официального спортивного соревнования, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Суд установил, что организатор не предусмотрел устройство контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в период проведения мероприятия; не обеспечил наличие помещения для хранения предметов, запрещенных для проноса; медицинского пункта, парковочных мест для размещения транспортных средств. Не было организовано место для работы сотрудников органов внутренних дел, не были установлены ограждения перед точками пропуска на контрольно-пропускной пункт для разделения потоков зрителей.

Постановлением Сухоложского городского суда СРОО СТК «Автолига» была признана виновной в совершении административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Ответчик обратился с жалобой в Свердловский областной суд, однако оснований для вмешательства в судебный акт найдено не было. Жалоба была оставлена без удовлетворения, постановление Сухоложского городского суда вступило в законную силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2020 В Сухом Логу состоялся первый этап автокросса на призы компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2020. В воскресенье, 23 февраля, в Сухом Логу состоялся первый этап автокросса на призы ООО ...

27.01.2020 В Сухом Логу состоялись соревнования по мини-футболу на кубок «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2020. В Сухом Логу завершились соревнования по зимнему мини-футболу на кубок ООО «ФОРЭС», ...

29.10.2019 В Сухом Логу состоялся финишный этап автокросса на призы компании «ФОРЭС»

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Сухом Логу состоялся четвертый, финишный этап автокросса на призы ООО «ФОРЭС», ...

24.10.2019 Компания «ФОРЭС» поддержит финальный этап автокросса в Сухом Логу

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Сухом Логу 26 октября 2019 года при поддержке ООО «ФОРЭС» пройдет четвертый, ...

18.06.2018 В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрыли ТЦ «Семейный»

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. В Сухом Логу из-за нарушений правил пожарной безопасности закрытии ТЦ «Семейный» по ул. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (320)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18