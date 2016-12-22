В офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге полиция проводит следственные действия

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Полиция проводит следственные действия в офисе компании «Форэс» в бизнес-центре «Онегин-плаза» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на очевидцев.
По их данным, на месте работают люди в масках, возможно, спецназ. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга попросили дать время, чтобы подготовить информацию. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев, объяснив это «оперативно-следственными соображениями».
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