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Вчера, 15:42

В администрации Екатеринбурга открылась выставка к 300-летию уральской столицы

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В администрации Екатеринбурга открылась выставка художника Виктора Шапошникова «Памятники нашего города», посвященная юбилею столицы Урала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На авторских работах можно увидеть здание ратуши, Водонапорную башню, усадьбу Железнова и другие городские достопримечательности, говорят специалисты.

Директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Геннин отметил, что дата открытия выставки совпадает с датой начала возведения уральской столицы.

«Ровно 300 лет назад началось строительство завода-крепости на месте будущего города. Екатеринбург за это время преобразился, стал красивым: появились парки, скверы, предприятия, дома и памятники культурного наследия. И есть творческие люди, которые не только смотрят на это, но и пытаются запечатлеть в разных жанрах. Одним из таких стал самобытный художник — Виктор Шапошников. Он перенес на полотна всю красоту улиц нашего города. Поэтому в юбилейный год уральской столицы было решено организовать эту выставку», — рассказал Леонид Геннин.

Сообщается, что Виктор Шапошников с детства увлекался живописью, графикой, скульптурой и чеканкой. В начале 1990-х он переехал из Харьковской области в Екатеринбург. Он работает главным конструктором Восточного научно-исследовательского углехимического института. Художник создал десятки офортов исторических зданий города.

Напомним, что ранее в муниципалитете открыли самый большой выставочный зал. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открыл первый проект в обновленном пространстве Большого выставочного зала, расположенном в здании Делового центра «Малышева, 36».

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