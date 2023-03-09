В администрации Екатеринбурга открылась выставка к 300-летию уральской столицы

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в ...

В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО завтра откроется первая выставка «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...

В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2020. В Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» открылась выставка, посвященная 40-летию ...

В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 40-летию со дня начала строительства метро

Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...