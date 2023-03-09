В администрации Екатеринбурга открылась выставка к 300-летию уральской столицы

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В администрации Екатеринбурга открылась выставка художника Виктора Шапошникова «Памятники нашего города», посвященная юбилею столицы Урала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На авторских работах можно увидеть здание ратуши, Водонапорную башню, усадьбу Железнова и другие городские достопримечательности, говорят специалисты.
Директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Геннин отметил, что дата открытия выставки совпадает с датой начала возведения уральской столицы.
«Ровно 300 лет назад началось строительство завода-крепости на месте будущего города. Екатеринбург за это время преобразился, стал красивым: появились парки, скверы, предприятия, дома и памятники культурного наследия. И есть творческие люди, которые не только смотрят на это, но и пытаются запечатлеть в разных жанрах. Одним из таких стал самобытный художник — Виктор Шапошников. Он перенес на полотна всю красоту улиц нашего города. Поэтому в юбилейный год уральской столицы было решено организовать эту выставку», — рассказал Леонид Геннин.
Сообщается, что Виктор Шапошников с детства увлекался живописью, графикой, скульптурой и чеканкой. В начале 1990-х он переехал из Харьковской области в Екатеринбург. Он работает главным конструктором Восточного научно-исследовательского углехимического института. Художник создал десятки офортов исторических зданий города.
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