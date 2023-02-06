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Администрация Екатеринбурга представит отчет о своей работе за 2022 год в мае-июне

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Администрация Екатеринбурга представит отчет о своей работе за 2022 год в мае-июне. Он прозвучит в ходе заседания городской думы. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов, отвечая на вопросы читателей газеты «Вечерний Екатеринбург».

Уточним, что подобные мероприятия проводятся ежегодно.

Кроме того, экономические итоги 2022 года были подведены еще в январе.

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