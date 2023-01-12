Закрывая год

Администрация Екатеринбурга подвела экономические итоги 2022 года. Объем отгруженной продукции превзошел прошлогодний результат. Появлению новых субъектов малого и среднего бизнеса способствовало увеличение числа самозанятых. Построены новые образовательные учреждения, а также состоялась реконструкция нескольких улиц.



Объем отгруженной продукции в минувшем году составил 578 млрд руб., что на 15% превышает прошлогодний показатель. Наибольший вклад в экономику города традиционно внесла тяжелая промышленность. Металлургические предприятия выпустили 43,1% от общего объема отгруженной продукции, а машиностроительный комплекс — 25,9%. У обрабатывающих производств количество выпущенных товаров выросло на 18,1%, в результате чего оборот отрасли достиг 463 млрд руб. В индустриальном секторе трудилось 90,3 тыс. человек, из которых 66,5 тыс. — в обрабатывающей промышленности. Средняя зарплата специалистов выросла на 14,7%, составив 71,6 тыс. руб.



Кроме того, количество субъектов малого и среднего бизнеса к началу 2023 года составило 118,7 тыс. Этому в том числе способствовал рост числа самозанятых. Этот статус сейчас имеют 79 тыс. человек, что на 147,4% больше, чем годом ранее.



«Как объяснили специалисты комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга, популярность предпринимательства обусловлена как реализацией плановых мероприятий по поддержке бизнеса, предусмотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», так и оказанием дополнительной помощи со стороны муниципалитета», — говорится в сообщении.



В экономике Екатеринбурга больше всего предприятий представлено в торговле (35%), профессиональной, научной и технической деятельности (11%), строительстве (10%), обрабатывающих производствах (8%), операциях с недвижимостью (8%), транспортной деятельности (8%).



Вдобавок для обеспечения экономики уральской столицы в долгосрочной перспективе все больше учебных заведений в города присоединяются к проекту «Предпринимательские классы». Сейчас специальные занятия проходят в 45 школах уральской столицы. Подростки узнают об основах бизнеса: маркетинговых коммуникациях, финансовом и инвестиционном анализе, техниках запуска стартапов. После этого курса у учащихся будут базовые знания в сфере предпринимательства и навыки проектной деятельности.



Помимо этого, в 2022 году Екатеринбург обновил рекорд в строительной сфере — введено в эксплуатацию 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. жилья. Плюс были сданы три новых образовательных учреждения: корпус гимназии № 120 (улица Степана Разина, 71), образовательный центр в Академическом — школа № 31 (улица Евгения Савкова, 17) и школа № 123 (улица Академика Парина, 6). Их общая вместимость составила более 2,5 тыс. школьных и 200 дошкольных мест.



В рамках развития транспортной инфраструктуры было введено в эксплуатацию пять объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 6 км: построена улица Академика Ландау от ул. Рябинина до ул. Вавилова, реконструированы улицы 2-я Новосибирская, Циолковского, Айвазовского. Также была проложена трамвайная линия Екатеринбург — Верхняя Пышма протяженностью 11 км. Кроме того, были построены или реконструированы шесть объектов транспортной инфраструктуры.



«Большое внимание мы уделяли и продолжаем уделять мерам поддержки строительной отрасли — одной из системообразующих для Екатеринбурга. Даже в непростых экономических условиях столица Урала демонстрирует устойчивое развитие и в этой сфере», — комментировал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



В сфере ЖКХ продолжался капитальный ремонт жилого фонда. Например, городские власти полностью обновили многоквартирный дом на улице Академика Бардина, 25 корпус 2, все помещения которого находятся в муниципальной собственности. Состоялся ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. Также были отремонтированы 32 муниципальных жилых помещения, чтобы в дальнейшем передать их гражданам по договорам найма.



За 2022 год из аварийного жилого фонда были переселены в новые квартиры 298 семей, включая 230 — за счет городского бюджета. Еще 17 жилых помещений получены от инвесторов в муниципальную собственность для предоставления по договорам социального найма гражданам, переселяемым из домов, находящихся на территории комплексного развития в Орджоникидзевском районе.



Выполнена замена инженерных сетей: 73 км тепловых, 41 км водопроводных и канализационных и около 52 км электрических сетей. В 101 многоквартирном доме установлено 311 новых лифтов.



Проведено комплексное благоустройство десяти дворовых территорий в пяти районах уральской столицы по программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018-2024 годы.



Также выполняются крупные проекты по благоустройству общественных пространств. Например, в ноябре открылась первая очередь Преображенского парка в Академическом районе. Плюс подведены итоги рейтингового голосования по выбору объектов общественной территории для благоустройства в 2024 году.



В наступившем году власти Екатеринбурга намерены продолжить работу по развитию экономики города. В том числе будет обновлена и расширена база значимых для города объектов.