За год предприятия Екатеринбурга увеличили объем отгруженной продукции на 15%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Екатеринбурге объем отгруженной продукции за 2022 год составил 578 млрд руб. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации города.
Металлургические предприятия выпустили 43,1% от общего объема отгруженной продукции, а машиностроительный комплекс — 25,9%. У обрабатывающих производств количество выпущенных товаров выросло на 18,1%, в результате чего оборот отрасли достиг 463 млрд руб. В индустриальном секторе трудилось 90,3 тыс. человек, из которых 66,5 тыс. — в обрабатывающей промышленности.
Кроме того, количество субъектов малого и среднего бизнеса к началу 2023 года составило 118,7 тыс. Этому в том числе способствовал рост числа самозанятых. Этот статус сейчас имеют 79 тыс. человек, что на 147,4% больше, чем годом ранее.
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