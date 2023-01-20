Правительство Свердловской области утвердило перечень выставок и ярмарок на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В 2023 году правительство Свердловской области поддержит организацию 57 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым.



В числе получивших поддержку событий оказались международная промышленная выставка «Иннопром», «Ирбитская ярмарка», туристский форум «Большой Урал», чемпионат Worldskills и другие.



Добавим, что ранее администрация Екатеринбурга утвердила план ярмарок на 2023 год.