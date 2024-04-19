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Вчера, 14:23

Администрация Екатеринбурга утвердила список городских ярмарок

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Администрация Екатеринбурга внесла изменения в план организации и проведения ярмарок на территории Среднего Урала. Соответствующее постановление подписал заместитель главы города Игорь Сутягин.

Всего в Екатеринбурге будет работать с 21 июня по 15 октября восемь ярмарок. Они будут располагаться на таких локациях, как проспект Академика Сахарова, парк имени Чкалова, Тбилисский бульвар, сквер имени Тертеряна, парк Камвольного комбината, бульвар архитектора Малахова и пляж на улице Кирова.

Ранее УрБК писал о том, что всего в 2024 году на территории Свердловской области будет организовано 65 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.
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