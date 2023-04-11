В 2024 году в Екатеринбурге откроется 14 новых мест для проведения ярмарок

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования ...16.07.2020 В Екатеринбурге из-за ремонта теплосети изменятся схемы движения трех троллейбусных маршрутов
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. В Екатеринбурге в связи с ремонтом тепловой сети будет закрыто движение на пересечении ...01.12.2014 В администрации Екатеринбурга утвержден план ярмарок на 2015 год
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...09.06.2014 С территории Екатеринбурга за минувшую неделю вынесено 17 незаконных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2014. С территории Екатеринбурга в период с 30 мая по 5 июня 2014 года вынесено 17 незаконных ...15.04.2014 В Екатеринбурге за минувшую неделю ликвидировали 16 объектов незаконной торговли
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2014. В течение прошлой недели с территории Екатеринбурга были вынесены еще 16 самовольно ...