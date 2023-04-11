В 2024 году в Екатеринбурге откроется 14 новых мест для проведения ярмарок

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В годовой план организации и проведения ярмарочных мероприятий в Екатеринбурге добавлено новых 14 новых мест. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, с 1 мая по 15 октября в период с 09.00 до 21.00 будут работать сезонные универсальные ярмарки по следующим адресам: парк «Зеленая роща» (улица Народной Воли), парк имени Павлика Морозова (улица Красноармейская, 78а), сад имени Энгельса (улицы Малышева — Бажова), площадь Обороны (улица Луначарского), сквер в границах проспекта Орджоникидзе — улиц Банникова — Красных Партизан, парк Эльмашевский (улица Старых Большевиков, 22), проспект Академика Сахарова, 51, проспект Академика Сахарова, 68, улица Павла Шаманова, 5/4, улица Анатолия Мехренцева, 46, парк Чкалова (улица Чкалова).



Разовые специализированные ярмарки для торговли искусственными цветами в родительские дни будут работать по этим адресам: улица Народного Фронта, 66/1 (с 27 апреля по 14 мая с 06.00 до 20.00), улица Народного Фронта, 78 (с 11 по 14 мая с 06.00 да 20.00), кладбище в селе Горный Щит (улицы Садовая — Буденного) (с 29 апреля по 14 мая с 06.00 до 20.00).