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Для ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге в несколько этапов закроют движение на улице Старых Большевиков

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать движение на улице Старых Большевиков для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 00.00 8 июля до 05.00 10 июля 2023 года перекроют проезд на перекрестке улиц Старых Большевиков и Красных Командиров. Объехать зону перекрытия предлагается по улицам Войкова, Шефской, Лобкова, Старых Большевиков, Кобозева и Стачек.

На втором этапе — с 00.00 15 июля до 05.00 17 июля — нельзя будет проехать по перекрестку улиц Старых Большевиков и Войкова. Зону ограничений можно будет объехать по улицам Шефской, Красных Командиров, Стачек, Старых Большевиков и Фрезеровщиков.

Затем с 00.00 22 июля до 05.00 25 июля закроют движение на перекрестках улиц Старых Большевиков и Кобозева, а также Старых Большевиков и Лобкова. Автомобилисты смогут проехать по улицам Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных Командиров и Старых Большевиков.

Кроме того, на время проведения дорожных работ трамваи № 2 и № 25 перестанут ходить в обоих направлениях.

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