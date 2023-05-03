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В Екатеринбурге на три месяца перекроют движение на улице Красных Командиров

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В Екатеринбурге c 16 мая по 23 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта на улице Красных Командиров, от улицы Бабушкина до улицы Стачек. Перекрытие планируется из-за строительства тепловой сети, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также на этом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки и указатели. Маршруты следования общественного транспорта не изменятся.

Автомобилисты смогут объехать место перекрытия по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.

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