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В Екатеринбурге на три месяца закроется движение по улице Красных Командиров

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 10 мая по 10 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице Красных Командиров. Ограничения коснутся участка от улицы Бабушкина до улицы Стачек, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На данном отрезке улицы будут производиться работы по строительству тепловой сети. Маршруты следования общественного транспорта не изменятся, автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.

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