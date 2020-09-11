В Екатеринбурге на три месяца закроется движение по улице Красных Командиров

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 10 мая по 10 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице Красных Командиров. Ограничения коснутся участка от улицы Бабушкина до улицы Стачек, сообщает пресс-служба горадминистрации.



На данном отрезке улицы будут производиться работы по строительству тепловой сети. Маршруты следования общественного транспорта не изменятся, автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.