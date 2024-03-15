В Свердловской области утвердили перечень выставок и ярмарок на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В 2024 году международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» планирует принять 21 ...24.01.2024 В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...03.03.2023 Правительство Свердловской области утвердило перечень выставок и ярмарок на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В 2023 году правительство Свердловской области поддержит организацию 57 ...12.03.2015 Правительство Свердловской области в 2015 году поддержит 23 выставочно-ярмарочных мероприятия
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Правительство Свердловской области утвердило перечень выставочно-ярмарочных и ...14.02.2012 В 2012 году правительство Свердловской области примет участие в 48 выставочно-ярмарочных мероприятиях
УрБК, Москва, 14.02.2012. В 2012 году правительство Свердловской области примет участие в 48 выставочно-ярмарочных ...