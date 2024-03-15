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Вчера, 14:03

В Свердловской области утвердили перечень выставок и ярмарок на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В 2024 году правительство Свердловской области поддержит организацию 65 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. Об этом говорится в распоряжении, подписанном губернатором Евгением Куйвашевым.

В число мероприятий, получивших поддержку, вошли международная промышленная выставка «Иннопром», «Ирбитская ярмарка», фестиваль «Мегапром», XI международный форум «Большой Урал».
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