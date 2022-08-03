Власти Екатеринбурга утвердили план проведения ярмарок на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении плана организации и проведения ярмарок на 2023 год. В городе будут работать торговые ряды как на центральных улицах, так и во всех районах мегаполиса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, новогодняя ярмарка на площади 1905 года будет работать до 15 января 2023 года с 10.00 до 23.00. Ярмарка выходного дня на площади начнет работать уже в феврале и будет проводиться регулярно по выходным до ноября 2023 года. Помимо этого, в городе будут работать районные ярмарки.



Различные городские выставки-ярмарки также будут регулярно проходить на улице Вайнера с мая по август 2023 года.



Отдельного внимания заслуживают городские ярмарки, приуроченные к празднованию Дня города и 300-летия Екатеринбурга, которые пройдут в августе. Торговые ряды в праздничные дни будут открыты на различных площадках в центре города. В частности, ярмарочные мероприятия будут проходить в районе улиц Бориса Ельцина — 8 Марта — проспект Ленина — Вайнера — Малышева — Пушкина — Первомайская — Пролетарская — Дзержинского.



Напомним, что ранее власти города приняли решение предоставить предпринимателям право на использование логотипа, созданного в честь 300-летия Екатеринбурга, на безвозмездной основе.