В Екатеринбурге пройдет ярмарка в ледовом городке

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. В Екатеринбурге в конце декабря начнет работать ярмарка в ледовом городке. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга Иван Бескрестнов.



«Для тех горожан, кто посетит ледовый городок на площади 1905 года, будет предложено торговое обслуживание и услуги общественного питания. Запланировано уже порядка 20 точек по обслуживанию. До 5 декабря идет набор заявок, желающих принять участие в работе ярмарки. 12 декабря состоится конкурсный отбор, где будут объявлены победители и сформирован пул участников», — подчеркнул он.



Напомним, что в этом году главной темой зимнего городка станет 300-летие Екатеринбурга. Работы по его возведению начались в ночь с 13 на 14 ноября, а торжественное открытие состоится 30 декабря.



Традиционно одним из новогодних мероприятий станет XXI Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия», который будет посвящен уральской тематике. Мастера создадут ледяные картины по сказам Павла Бажова и произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка.



Отметим, что ледовый городок станет первым мероприятием в череде юбилейных событий. Важными элементами в его оформлении будут ледяные фигуры и модель крепости, символизирующей становление города, где было положено начало горнозаводской промышленности Урала.



Помимо этого, на городской площади поставят живую ель, вокруг которой разместят ледяные скульптуры. Ледовые входные арки украсят светящейся надписью «300 лет».