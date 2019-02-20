Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2022 году вырос на 0,3%

УрБК, Челябинск, 15.02.2023. Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2022 году составил 766 млрд 405,7 млн руб. Это на 0,3% больше уровня предыдущего года, сообщает Челябинскстат.



При этом Южный Урал стал единственным регионом в Уральском федеральном округе с положительной динамикой по обороту розничной торговли в 2022 году.



Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в регионе снизился по сравнению с 2021 годом на 2,4%, тогда как оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями увеличился на 3,6%.



Отметим, что оборот розничной торговли в Свердловской области в 2022 году снизился на 11,2%.