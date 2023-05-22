Оборот розничной торговли в Челябинской области за год вырос на 9,7%

УрБК, Челябинск, 06.09.2023. Оборот розничной торговли в Челябинской области за январь-июль 2023 года составил 483 млрд 405,1 млн руб. Это на 9,7% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.



Как сообщает Челябинскстат, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в регионе по сравнению с январем-июлем 2022 года увеличился на 7%, непродовольственными товарами — на 11,8%.



В целом по стране оборот розничной торговли за год вырос на 2,4%, по Уральскому федеральному округу — на 7,2%.