Оборот розничной торговли в Челябинской области за год вырос на 9,7%

УрБК, Челябинск, 22.05.2023. По итогам января-марта 2023 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил ...15.02.2023 Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2022 году вырос на 0,3%
УрБК, Челябинск, 15.02.2023. Оборот розничной торговли в Челябинской области в 2022 году составил 766 млрд 405,7 млн ...20.02.2019 Оборот розничной торговли в РФ в январе 2019 года вырос на 1,6%
УрБК, Москва, 20.02.2019. Оборот розничной торговли в РФ в январе 2019 года увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по ...19.12.2013 За 11 месяцев 2013 года оборот розничной торговли в Свердловской области составил более 855 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2013. По итогам января-ноября 2013 года оборот розничной торговли в Свердловской области ...20.08.2013 Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь-июль 2013 года составил более 529 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2013. Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь-июль 2013 года — 529 млрд ...