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19.01.2024

Среднемесячная заработная плата работников организаций в Челябинской области за год выросла на 16,2%

УрБК, Челябинск, 19.01.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области в январе-октябре 2023 года составила 56 тыс. 485 руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 16,2%. Об этом сообщает Челябинскстат.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем-октябрем 2022 года выросла на 10,3%.

По Уральскому федеральному округу (УрФО) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-октябре 2023 года составила 75 тыс. 248 руб. (+13,8%).
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