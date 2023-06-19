Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Уральского федерального округа в I квартале 2023 года составила 70 тыс. 126 руб. (по России — 66 тыс. 778 руб.), сообщает Свердловскстат.
По сравнению с январем-мартом 2022 года этот показатель вырос на 12,8%.
В свою очередь, реальная начисленная заработная плата в округе за год увеличилась на 5,6%.
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