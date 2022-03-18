Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в 2022 году составила 67 тыс. 977 руб. (по России — 64 тыс. 191 руб.), сообщает Свердловскстат.



По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 13,6%.



В свою очередь, реальная начисленная заработная плата в округе за год увеличилась на 1,9%.