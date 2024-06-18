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Свердловскстат: Реальная начисленная зарплата в УрФО за год увеличилась на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в I полугодии 2024 года составила 88 тыс. 217 руб. (по России — 83 тыс. 582 руб.).

Как сообщает Свердловскстат, по сравнению с тем же периодом 2023 года этот показатель вырос на 17,7%.

Реальная начисленная зарплата в УрФО, по данным ведомства, за год увеличилась на 9,7%.
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