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18.06.2024

Свердловскстат заявил о годовом повышении среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в УрФО на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале 2024 года составила 84 тыс. 259 руб. (по России — 80 тыс. 582 руб.). Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос на 19,6%.

По данным ведомства, реальная начисленная зарплата в регионе за год увеличилась на 11,6%.
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