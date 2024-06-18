Свердловскстат заявил о годовом повышении среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в УрФО на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ...04.10.2023 Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области за год выросла на 15,4%
УрБК, Челябинск, 04.10.2023. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Челябинской области ...19.06.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...29.03.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...18.03.2022 Реальная начисленная зарплата в УрФО увеличилась на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...