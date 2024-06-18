Свердловскстат заявил о годовом повышении среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в УрФО на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале 2024 года составила 84 тыс. 259 руб. (по России — 80 тыс. 582 руб.). Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос на 19,6%.



По данным ведомства, реальная начисленная зарплата в регионе за год увеличилась на 11,6%.