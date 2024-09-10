УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:20

Реальная начисленная зарплата в УрФО увеличилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в I полугодии 2025 года составила 100 тыс. 233 руб. В целом по России — 96 тыс. 216 руб.

Как сообщает Свердловскстат, средняя зарплата в УрФО за январь-июнь выросла на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная начисленная зарплата увеличилась на 3%.
