Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области за год выросла на 15,4%

УрБК, Челябинск, 04.10.2023. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Челябинской области в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 15,4% и составила 55 тыс. 846 руб. Об этом сообщает Челябинскстат.



«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем-июлем 2022 года выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.



По Уральскому федеральному округу среднемесячная номинальная начисленная зарплата за указанный период составила 75 тыс. 129 руб. Среди регионов УрФО по этому показателю Челябинская область заняла третью строчку в рейтинге. На Урале, согласно статистике ведомства, наибольшую зарплату получают работники организаций в Тюменской области (103 тыс. 965 руб.), наименьшую — в Курганской области (47 тыс. 294 руб.).