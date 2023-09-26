Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области за год выросла на 15,4%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...05.09.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...14.08.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области выросла на 14,6%
УрБК, Челябинск, 14.08.2023. В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...19.06.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...29.03.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...