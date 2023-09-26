УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:03

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области за год выросла на 15,4%

УрБК, Челябинск, 04.10.2023. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций Челябинской области в январе-июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 15,4% и составила 55 тыс. 846 руб. Об этом сообщает Челябинскстат.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем-июлем 2022 года выросла на 9,9%», — говорится в сообщении.

По Уральскому федеральному округу среднемесячная номинальная начисленная зарплата за указанный период составила 75 тыс. 129 руб. Среди регионов УрФО по этому показателю Челябинская область заняла третью строчку в рейтинге. На Урале, согласно статистике ведомства, наибольшую зарплату получают работники организаций в Тюменской области (103 тыс. 965 руб.), наименьшую — в Курганской области (47 тыс. 294 руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.09.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,7%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В январе-июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

05.09.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В январе-июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

14.08.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области выросла на 14,6%

УрБК, Челябинск, 14.08.2023. В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

19.06.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...

29.03.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты
Архив новостей
Октябрь 2023 (96)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18