За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области выросла на 14,6%

УрБК, Челябинск, 14.08.2023. В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Челябинской области составила 54 тыс. 520 руб. Это на 14,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Челябинскстат.



При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем-маем 2022 года в регионе выросла на 8,5%.