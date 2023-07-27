За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области выросла на 14,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций ...19.06.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...29.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...06.04.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...29.03.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...