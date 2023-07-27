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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Челябинской области выросла на 14,6%

УрБК, Челябинск, 14.08.2023. В январе-мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Челябинской области составила 54 тыс. 520 руб. Это на 14,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Челябинскстат.

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем-маем 2022 года в регионе выросла на 8,5%.
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